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Dünya Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Ruslar çekildi
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Ruslar çekildi

Çernigiv Valisi Vyaçeslav Çaus, Rus ordusunun bölgeden çekildiğini söylerken ablukanın devam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:36:00 -
Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Ruslar çekildi

Rus ordusunun Çernigiv'den çekildiği, fakat kuzey yönünde ablukada tutmaya devam ettiği bildirildi.

Çernigiv Valisi Vyaçeslav Çaus, Rus ordusunun Çernigiv bölgesinden yavaş yavaş çekildiğini fakat bombardıman tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Çaus, Telegram hesabından, "Şimdi herkes bölgede yaşamın yeniden canlanması için çalışıyor. Ordumuz da daha önce düşman bulunan yerlerde mayınları temizliyor. Fakat füze ve hava saldırısı tehdidi devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından ise Rus güçlerinin çekildiği fakat Çernigiv'i kuzey yönünde ablukada tutmaya devam ettiği yönünde açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Aynı zamanda Rusya Merkez Askeri Bölge birliklerinin Ukrayna sınırına yakın bölgede hareketliliği gözlemleniyor." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan müzakerelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Çernigiv bölgelerinde askeri eylemleri çok önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

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