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Dünya Rusya-Ukrayna savaşında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi

Rus internet sitesi The Insider için Kiev ve Lviv'den haberler yapan gazeteci Oksana Baulina'nın (42) Rus güçlerinin saldırısı sonucu Kiev'de hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 04:16:00 -
Rusya-Ukrayna savaşında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi

Rus Gazeteci Oksana Baulina'nın Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yolsuzluk karşıtı derneği için çalıştığı ve Rusya'dan ayrıldığı belirtildi.

Navalni'nin kurduğu Etkin Yolsuzluk Karşıtı Derneği, geçen yıl Putin yönetimi tarafından illegal ilan edilmiş ve çalışanları Rusya'yı terk etmişti.

42 yaşındaki Baulina, kariyerine 'Time Out Moscow' ve 'In Style' gibi hayata dair haberler yapan dergilerde başlamış fakat 10 yıllık bir sürecinin ardından siyasi işlere kaymış ve Navalni'nin derneğinde yapımcı olarak görev almıştı.

Baulina, derneğin merkezine yönelik polis baskını sonrası kısa süre gözaltında kalmıştı.

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