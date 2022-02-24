Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ukrayna, ülkenin doğusunda Rusya'ya ait 5 savaş uçağını ve bir helikopteri düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın bu açıklamasının ardından Rusya'dan flaş bir yanıt geldi. Rusya, Ukrayna'da herhangi bir uçaklarının düşmediğini bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı en az 7 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

NATO Rusya'ya savaş açar mı?

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​​​​​​​ ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı. Michel, bu toplantılarda Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşına hangi ülke katıldı?

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu. Rusya yanlısı politikalarıyla bilinen Belarus da Ukrayna karşıtı olarak Rusya'nın yanında olma kararı aldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ordusuna Ukrayna'yı işgal eden Liveuamap'ta Rus ordusuyla bütünleşme ve işbirliği yapma emri verdi. Avrupa Basını Belarus'tan Ukrayna'ya yapılan atışları sıcak gelişme olarak doğruladı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko da Putin gibi NATO'nun kendi sınırlarına gelmesinden dolayı rahatsızlığı sık sık dile getirdiği biliniyor. Halkın bir bölümü ise Avrupa'ya yanaşma ve NATO ile işbirliği yapma isteğinde. Belarus, uzun süredir Rusya ile müttefik. Askerlerinin bir kısmını Belarus'a yığan Rusya, bir süredir de Minsk yönetimiyle ortak tatbikat düzenliyordu.