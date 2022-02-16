Rusya-Ukrayna savaşı siber savaşa dönebilir!

Sky News’in haberine göre, Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in devrildiği ve Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sivillere zarar verdi.

Bu saldırılar arasında, Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağının 2014 yılında Ukrayna’nın doğusunda seyrederken füzeyle düşürülmesi ve NotPetya siber saldırısı yer alıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme hazırlıkları hakkında çelişkili sinyaller bulunurken, bazıları Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını siber saldırı olarak başlatmasını bekliyor.

Bir diğer kısım ise, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik siber saldırılarının ‘Rus işgalinin sadece bir yönü’ olacağını öne sürüyor.

Siber savaş

Oxford Üniversitesi’nde profesör ve İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin eski CEO’su olan Ciaran Martin, “Ukraynalılar ile konuşursanız, size Rusya ile yıllardır savaşta olduklarını söyleyeceklerdir. Bu doğru. Siber savaş da bunun bir boyutu oldu” dedi.

2015 ve 2016’da Kiev’de yaşanan iki elektrik kesintisi, hükümetin internet hizmetlerinin kesintiye uğraması ve Ukrayna ordusunun istihbarat amaçlı siber saldırıyla hedef alınması da dahil olmak üzere, Rusya’nın 2014’ten beri Ukrayna’ya yönelik dijital tacizinin devam ettiğini vurgulayan Martin şu ifadelerle devam etti;

“Ukrayna, son yedi veya sekiz yılda muhtemelen dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla siber saldırganlıkla karşı karşıya kaldı. Askeri çatışma bir tür işgale dönüşürse, siber saldırılarda da bir artış bekleyebiliriz. Ama bu, bazılarının siber savaş dediği şey olmayacak.”

Müdahale geçmişi

Rusya’nın Kırım’ı işgalinden sonra Ukrayna’da yapılan ilk devlet başkanlığı seçimindeki oylar, Rus hackerların ülkenin merkezi seçim sistemindeki önemli dosyaları silmesinin ardından ‘manuel’ olarak elle sayılmak zorunda kaldı.

Rus hackerlar, saldırının bir parçası olarak verileri internette yayınladı ve Ukrayna Seçim Komisyonu, “Siber saldırı devletimize karşı yürütülen bilgi savaşının yalnızca bir parçası” şeklinde bir açıklama yaptı.

Ertesi yıl, Aralık 2015’te Ukrayna’nın elektrik şebekesinin hacklenmesi, 200 binden fazla insanın 6 saat boyunca elektriksiz kalmasına neden oldu.

2016’da meydana gelen bir başka siber saldırı sonucu ise, başkent Kiev’de geniş çapta elektrik kesintisi yaşandı.

Hackerlar, 27 Haziran 2017’de, Ukrayna Ulusal Anayasa Günü arifesinde, Ukrayna’daki çoğu hükümet ve finans kurumu tarafından kullanılan muhasebe yazılımına kötü amaçlı yazılım ile saldırdı. İngiltere, söz konusu saldırıyla ilgili Rus ordusunu işaret etti.

Bu kötü amaçlı yazılım, bir bilgisayar ağından diğerine yayılma yeteneğine sahipti.

Beyaz Saray’ın değerlendirmesine göre bu kriz, Çernobil’in radyasyon izleme sistemini de kesintiye uğrattı. Ayrıca Rusya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki işletmeleri etkiledi ve 10 milyar dolardan fazla hasara neden oldu.

Bu kötü amaçlı yazılımın şu anda Ukrayna’daki devlet ağlarında gizleniyor olması muhtemel, ancak 2017’de olduğu gibi bir hasara neden olması pek olası değil.

Ne beklemeliyiz?

Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi, dün Ukrayna Savunma Bakanlığı ve iki bankanın web sitelerinin siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Birçok uzman, bu yaşananların daha geniş kapsamlı siber saldırıların sadece ilk aşaması olabileceğini tahmin ediyor.

Siber güvenlik firması Secureworks’ün Direktörü Mike McLellan konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı;

“Şu ana kadar siber saldırılarda gördüklerimiz şaşırtıcı değil. Ancak Rusya, Ukrayna’ya karşı askeri harekat başlatmaya karar verirse, daha fazla ve muhtemelen daha agresif siber operasyonlar görmeyi bekleyebiliriz. Bu aşamada operasyonların ayrıntılarını tahmin etmek zor, ancak Ukrayna halkı arasında kafa karışıklığı yaratmak amacıyla iletişim ve kritik altyapının kesintiye uğramasını içerebilir.”

Siber güvenlik şirketi Mandiant’ın Başkan Yardımcısı John Hultquist ise, Rusya ile kötüleşen durum nedeniyle Ukrayna’da agresif siber faaliyetlerin arttığına dikkati çekti.

Hultquist, “Gelecekteki faaliyetlerin Ukrayna hedefleri veya kamu sektörü ile sınırlı olmayacağından endişe duyuyoruz” şeklinde konuştu.