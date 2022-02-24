Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Rus birlikleri kısa süre içerisinde Ukrayna'nın kritik askeri merkezlerini bombaladı. Odessa'daki füze saldırısında en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'nın ikinci dalga füze saldırısını başlattığını açıkladı. Kiev'den saldırılarda 40 Ukraynalının öldüğü bilgisi geldi. Ukrayna saldırılarda 50 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, basına açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya'nın saldırılarına karşılık verdiğini belirterek, vatandaşlardan ordularına destek vermesini istedi.

Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

Rusya'nın askeri operasyonunun Ukrayna'yı rehin alanlara karşı meşru müdafaa olduğunu belirten Putin, Ukrayna vatandaşlarına ayrıca seslenerek, "Bugünkü olaylar Ukrayna ve Ukrayna halkının çıkarlarını ihlal etme arzusuyla değil, Rusya'nın Ukrayna'yı rehin alanlardan ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır." dedi.

Rusya'nın bu sabah Ukrayna topraklarına girip operasyon düzenlemesinin ardından Kremlin'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Rusya'nın demir perdenin arkasına kapatmanız imkansız. Operasyonların ne kadar süreceğine Putin karar verecek," ifadeleri kullanıldı.

Dünya savaşı mı başladı?

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tüm çağrılara rağmen Rusya, diplomatik çözümden vazgeçmiş durumda. Şu anda Avrupa’da savaş var” dedi. Stoltenberg, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini belirterek, Rusya'yı saldırıları durdurmaya çağırdı.