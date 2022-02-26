Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyayı tedirgin ediyor. Başlayan savaşın ardından pek çok kişi “Rusya Ukrayna savaşı büyür mü ne zaman biter?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı büyüyecek mi? Ukrayna'nın müzakere kararı ne oldu?

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

Ukrayna'da sivillere silah dağıtıldı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 24 Şubat'ta eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmış, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etmişti.

Unian haber ajansının haberine göre Bakan Monastırskiy, Kiev şehrinde gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını belirtti.

Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan'a kısmen kapattı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), söz konusu ülkelerin havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "dostane olmayan" kararlar aldığına işaret edildi.

Söz konusu kararlar nedeniyle Rusya'nın da çeşitli adımlar atacağına işaret edilen açıklamada, "26 Şubat itibarıyla, Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçakları, transit dahil Rusya topraklarındaki uçuşlarını ancak özel izinle gerçekleştirebilecek.” ifadesine yer verildi.

Polonya, Çekya ve Bulgaristan, hava sahalarını Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya kapatma kararı almıştı.

ABD'den Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

Fransa Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koydu

Fransa’nın Manş Denizi’ndeki karasularında Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus kargo gemisine el koyduğu belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlerde, dün ülkenin Rouen kentinden Rusya’nın Saint-Petersburg istikametine doğru yola çıkan gemi, Fransız deniz polisi tarafından ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Manş Denizi’nde durdurularak Boulogne-sur-Mer Limanı'na yönlendirildi.

İsminin Baltic Leader olduğu belirtilen geminin, incelemeye alındığı kaydedildi.

İçinde araçların olduğu 127 metrelik geminin, AB’nin yaptırım listesine aldığı Rus şirketine ait olduğundan şüpheleniliyor.