Rusya Ukrayna savaş başladı mı? Rusya, Ukrayna’ya girdi mi?

Savaş mı başladı? Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz, tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çevirmesine neden oldu. ABD her fırsatta Rusya'nın saldırıya geçeceğini açıklarken, Ruslar ise böyle bir planlarının olmadıklarını ifade etsene de sahadan gelen son dakika gelişmeleri Rusya’nun Ukrayna’ya gireceği yönünde.

Rusya-Ukrayna savaşı başladı mı?

Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusunda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar Perşembe gününden bu yana hız kazanmıştı. Rus ordusu, Ukrayna'ya bağlı silahlı araçları sınırda imha etti, 5 kişi öldürüldü. Öte yandan Rus haber ajansı Interfax'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Ukrayna topraklarından yapılan havan topu saldırısı Rusya'nın Rostov bölgesindeki sınır devriye karakolunu vurdu. Karakolun kullanılamaz hale geldiğini belirten federal güvenlik servisi yetkilileri, olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Biden ve Putin ile telefonda görüştüğü ifade edildi. Macron'un ilgili tarafların katılımıyla Biden ile Putin arasında Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin bir zirve düzenlenmesini önerdiği ifade edilen açıklamada, iki liderin bu zirve önerisini kabul ettiği belirtildi.

Putin'in Ukrayna şartı

Rusya- Ukrayna krizinin gölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kremlin Sarayı'nda görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya'nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız. Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var" şeklinde konuştu. Vladimir Putin, Rusya'nın ABD ve NATO ile güven artırıcı önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söylerken, tatbikat yapan askerlerin bir kısmının bölgeden çekileceğini söyledi."Şu an her seçenek masada" diyen Rusya Devlet Başkanı, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri tanındı mı?

Rusya Komünist Partisi, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız cumhuriyetler olarak tanınması için Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'ya tasarı sundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneriyi 351 milletvekili onaylarken, 16 milletvekili aleyhte oy verdi, 1 vekil ise çekimser oy kullandı. Duma'da milletvekilleri tarafından onaylanan tasarı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak. Putin'in onaylaması durumunda Rusya, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni resmen tanımış olacak. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından, 2014'de Donetsk ve Luhansk bölgeleri bağımsızlıklarını ilan etmişti.