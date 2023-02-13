Rusya Ukrayna ordusunun son kayıplarını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Krasnaya Gora yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmalara devam ettiğini belirten Konaşenkov, çeşitli bölgelerde 300'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait silah ve askeri teçhizatın onarım merkezinin vurulduğunu aktararak, "Saldırı birliklerindeki gönüllüler, Donetsk yönünde Rusya Güney Kuvvetleri Grubuna bağlı topçu ve füze birliklerinin desteğiyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Krasnaya Gora yerleşim birimini kurtardı." dedi.

Son 24 saatte Ukrayna güçlerine ait 6 ABD üretimi çok namlulu roketatar HIMARS füzesi ile 9 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 384 uçak, 207 helikopter, 3 bin 114 insansız hava aracı, 404 hava savunma füze sistemi, 7 bin 852 tank ve zırhlı araç, 1017 çok namlulu roketatar, 4 bin 82 obüs ve havan topu, 8 bin 363 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.