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Dünya Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 5'inci turu sona erdi: Uzlaşma sağlanabilir
Dünya

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 5'inci turu sona erdi: Uzlaşma sağlanabilir

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 5'inci turunun sona ermesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 00:28:00 -
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 5'inci turu sona erdi: Uzlaşma sağlanabilir

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 5’inci turu sona ererken, 6’ıncı turun yarın yapılacağı ifade edildi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik işgali sonlandırmak için hem sahada hem masada mücadele devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında çevrimci olarak devam müzakerelerin 5’inci turu sona erdi. Müzakerelerdeki 6’ıncı turun ise yarın yapılacağı ifade edildi.

"Uzlaşma sağlanabilir"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, müzakerelerin zorlu devam ettiğinin altını çizerek, “Yarın devam edeceğiz. Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

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