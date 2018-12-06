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Rusya-Ukrayna krizinde şok gelişme! Anlaşma resmen bitti

Ukrayna, Rusya ile arasındaki dostluk anlaşmasını bitirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun anlaşmanın son bulması için Parlamento'ya getirdiği tasarı, genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:54
Rusya-Ukrayna krizinde şok gelişme! Anlaşma resmen bitti

Ukrayna, Rusya ile "dostluğu" sona erdirdi. Ukrayna Parlamentosu, iki ülke arasında Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması'nı sonlandırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun anlaşmanın son bulması için Parlamento'ya getirdiği tasarı, genel kurulda 331 milletvekilinin 277'sinin oyuyla kabul edildi.

Tasarıya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki dostluk anlaşması, 1 Nisan 2019'dan itibaren geçersiz sayılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, 17 Eylül'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin kararıyla söz konusu anlaşmanın sonlandırılmasına ilişkin kararı imzalamıştı.

31 Mayıs 1997'de imzalanmıştı

Rusya ve Ukrayna arasında 31 Mayıs 1997'de imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel anlaşmalarından birisi olarak görülürken, iki ülkeyi aynı zamanda "stratejik ortak" olarak da tanımlıyordu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:54
  1. Rusya-Ukrayna krizi
  2. Gerilimde şok gelişme
  3. Dostluk anlaşması bitti
  4. Ukrayna'dan flaş karar

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