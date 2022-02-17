Rusya-Ukranya savaşı başladı mı?

Rusya-Ukrayna geriliminde Rusya'nın geri adım atmasıyla savaş tehlikesi riski azalmışken, Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek bombardıman yaptı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdı.

Saldırı ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları sonrasında geldi. Duma 'bağımsızlığını tanıma' kararı almıştı: Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsız ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yapılmasını öngören karar tasarısını kabul etti.

Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Ukrayna ile yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya'nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız. Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var" demişti.