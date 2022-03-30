Rusya Türkiye'den acil olarak o iki ürünü istiyor!

Rusya'da en çok tüketilen sebzelerin başında gelen lahana ve havuç fiyatları cep yakıyor. Kommersant gazetesi, lahanada Rusya'nın 2021 hasadını tüketmek üzere olduğu, Türkiye, Mısır ve Özbekistan hasadının ise henüz başlamadığı bir dönemde perakendecilerin makul fiyatlarla lahana ve havuç bulmakta güçlük yaşadğını yazıyor.



Rusya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da bu iki ürünün temininde güçlük yaşanma riskine işaret etmekte.



Habere göre, 1-27 Mart tarihleri arasında toptan alımlarda lahana yüzde 56, havuç yüzde 47 ve pancar yüzde 62 zamlandı. Söz konusu zamların henüz marketlere yansımadığına dikkat çekildi.



Gazetenin görüşüne başvurduğu uzmanlar lahana arzındaki düşüşte, önceki yıllarda kaydedilen kötü satış performansı ve düşük kârlılık nedeniyle çiftçilerin başka ürünlere yönelmesinin de rolü olduğunu belirtiyor.



Uzmanlar jeopolitik gerilim nedeniyle melez tür ve tohum ithalinde sorun yaşanması durumunda manzaranın daha da ağırlaşmasından endişe etmekte.

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