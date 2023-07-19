Rusya tüm dünyaya ilan etti: Tüm gemiler askeri sayılacak

Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından Ukrayna, tahıl sevkiyatına alternatif yollar ararken, Rusya, Karadeniz’deki insani koridorunun kapatılacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karadeniz Girişimi'nin işlerliğinin sona ermesi ve deniz insani koridorunun kapatılması nedeniyle 20 Temmuz 2023 saat 00.00'dan (TSİ) itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına seyreden tüm gemiler potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak değerlendirilecek” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Buna bağlı olarak bu gemilerin bandıralarının ait olduğu ülkeler Ukrayna'daki çatışmaya Kiev rejiminin tarafında dahil olmuş sayılacak” ifadelerine yer verildi.

Tahıl koridoru anlaşması

Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna saldırılarının ardından savaşın gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Türkiye’nin arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler kontrolünde Nisan 2022’de başlayan görüşmeler sonucu 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştı. İlk olarak 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması, birçok kez askıya alınmış daha sonra yeniden uzatılmıştı. Son olarak Mayıs 2023’te varılan ve 60 gün daha uzatılan anlaşmadan 17 Temmuz’da Rusya geri çekildiğini açıklamıştı.