Rusya tehdidine karşı ittifak istiyorlar! Savaş uçağı hamlesi

İsveç, Finlandiya'ya Saab tarafından üretilen Gripen savaş uçağının satımı konusunda Helsinki yönetimi ile her türlü iş birliğine hazır.

Defense News'in haberine göre, İsveç'in üst düzey savunma yetkilileri, Gripen uçağının muhtemel bir Rusya saldırısını önlemek için iki ülke arasında benzeri görülmemiş bir işbirliğine olanak sağlayacağını savundukları belirtildi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, savunma alanında İskandinav ülkeleri arasındaki işbirliğinin Moskova'nın "agresif hareketlerine" karşı çıkmanın bir ön koşulu olduğunu belirtti. Hultqvist, "Hava savunması bunun hayati bir parçası" ifadelerini kullandı.

İsveç Hava Kuvvetleri komutan yardımcısı General Anders Persson, Rusya'nın potansiyel saldırı noktaları olarak İsveç ve Finlandiya'ya odaklandığını belirterek, böyle bir durumda Finlandiya hava filosunun İsveç'teki üslere ihtiyacı olacağını vurguladı. Persson, bu iki ülkenin de Gripen savaş uçağına sahip olması durumunda Rusya'ya daha rahat karşı koyulacağını ifade etti.

Kaynak: star.com.tr