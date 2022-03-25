Rusya sivillerin sığındığı Tiyatro binasını vurdu iddiası! '300 kişi ölmüş olabilir'

Mariupol Belediyesi, Telegram sayfasında, “Görgü tanıkları, Mariupol tiyatrosunda bir Rus uçağının bombalaması sonucu yaklaşık 300 kişinin öldüğü bilgisine sahipler. Bu korkunç. Gerçekleştiğine inanmak istemiyoruz. Herkesin güvende olduğuna inanmak istiyoruz. Ancak terör eylemi sırasında binada bulunan kişilerin ifadeleri tam tersini söylüyor” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin, iki füzenin Dnipro şehrinin eteklerinde bir Ukrayna askeri tesisini vurarak “büyük yıkıma” neden olması sonucu bölgede enkaz altında hayatta kalanları aradıklarını söyledi.