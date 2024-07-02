Rusya şimdi Afyon'u gözüne kestirdi! Herkes şaşkın

Rus tur operatörü FUN&SUN Türkiye turları kapsamında ilk defa Afyon'daki otelleri de müşterilerine sundu.

FUN&SUN Türkiye'deki sağlık turları yelpazesini genişletti. Rus Tur operatörünün portföyünde artık Türkiye'nin termal turizm başkenti olarak bilinen Afyon'daki oteller de yer alıyor. Afyon'a Moskova ve Kazan'dan turlar düzenlenmeye başladı.

Moskova ve Kazan'dan İstanbul üzerinden Afyon'a iç uçuşla veya Ankara üzerinden transferle yaklaşık üç saat süren yolculukla ulaşılabiliyor. FUN&SUN basın servisi, "Dört mevsim hizmet veren tesis, daha yüksek düzeyde hizmet, konforlu oteller ve rekabetçi fiyatlar ile Avrupa'daki bir dizi termal turizm tesisini geride bırakıyor" dedi.

FUN&SUN'un portföyünde Afyon'da hem şehir otelleri hem de özel donanımlı tıp merkezleri, termal havuzları ve kendine ait kaplıcaları olan 5 yıldızlı oteller bulunuyor.

Moskova'dan Ankara üzerinden Afyon'a turların maliyeti iki kişi 7 gece 5 yıldızlı otellede 148 bin ruble'den başlıyor.

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Kaynak: Turizm Ajansı