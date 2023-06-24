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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Wagner askerlerine çağrı
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Wagner askerlerine çağrı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 10:19:00 -
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Wagner askerlerine çağrı

Rusya Savunma Bakanlığı, bakanlıkla iletişime geçen Wagner mensuplarının güvenliğinin garanti edildiğini belirterek, "Suça ortak olmayın" çağrısı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, tüm Wagner savaşçılarına, "ihtiyatlı olması" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Wagner savaşçılarına çağrı yapıldı.

Wagner savaşçılarının "yalanla (Yevgeniy) Prigojin'in suç içerikli macerasına ve silahlı bir isyana sürüklendikleri" kaydedilen açıklamada, "Yoldaşlarınızın birçoğu, kalıcı konuşlanma yerlerine güvenli şekilde dönebilmek için yardım isteyerek hatalarını çoktan anladı. Böyle bir yardım, başvuran tüm savaşçı ve komutanlara sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, paralı savaşçıların ihtiyatlı olması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle iletişime geçmesi istenerek herkesin güvenliğinin garanti edildiği duyuruldu.

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