Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya sınırını geçmeye çalışan 5 kişi etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna üzerinden Rusya’ya sınır ihlali yapmaya hazırlanan bir grubun önlendiği iddia edildi.

Grubun sabotaj ve keşif için iki zırhlı araçla Rostov bölgesine geçmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Araçların yanı sıra Ukraynalı sabotaj ve keşif grubundan Rusya sınırını ihlal eden 5 kişi etkisiz hale getirildi.” ifadesi yer aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada ise Ukrayna’dan ateşlendiği iddia edilen bir top mermisinin Rostov bölgesinde bulunan bir sınır kontrol noktasına isabet ettiği öne sürüldü.