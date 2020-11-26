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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Füzeyi ateşledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Füzeyi ateşledik

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni geliştirilen anti-balistik füzenin Kazakistan'da ateşlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:03:00 - 2020-11-26 10:15:04

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir anti-balistik füze Kazakistan'da test edildi.

Star'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ordunun Kazakistan'ın Sary-Shagan test sahasında yeni bir anti-balistik füze fırlattığı ve füzenin sahte hedefleri başarıyla vurduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı füze savunma sisteminin, hava ve uzay saldırılarına karşı koruma için tasarlandığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Sary-Shagan test sahasında (Kazakistan Cumhuriyeti), Hava-Uzay Kuvvetlerinin hava ve füze savunma birliklerinin bir muharebe ekibi, Rus füze savunma sisteminin yen bir füze test fırlatmasını başarıyla gerçekleştirdi.' ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Ekim ayı sonlarında da, Sary-Shagan test sahasında yeni bir füze savunma sisteminin test edildiği duyurulmuştu.

Geçtiğimiz yıl, Rusya'nın Hava Kuvvetleri, aynı test sahasında yeni bir önleme füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.

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