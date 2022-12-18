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Dünya Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetledi
Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 14:23:00 -
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetledi

Bakan Şoygu'nun Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetlediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Şoygu, birliklerin konuşlandığı bölgelerin etrafında uçuş yaparak, özel askeri operasyon bölgesinde ön cephede savaşan birliklerin pozisyonlarını kontrol etti. Şoygu, ön cephede askerlerle görüştü ve askerlere görevlerini yüksek performansla yerine getirdikleri için teşekkür etti. Şoygu'ya birliklerin eylemleri hakkında bilgi verildi. Savunma Bakanı, birliklere kapsamlı desteğin sağlanması organizasyonuna, askerlerin sahada konuşlandırılması şartlarına, tıbbi ve geri birliklerin çalışmalarına dikkat çekti."

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