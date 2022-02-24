Rusya, savaşı başlattı mı? Rusya, Ukrayna topraklarına girdi mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin bu sabah yapmış olduğu son dakika açıklaması ile Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Gelen açıklamanın ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'den büyük patlama sesleri geldiği açıklanırken Putin'in açıklamasının ardından flaş bir açıklama da ABD Başkanı Biden'den geldi.

Rusya Donbas'a girdi mi?

ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'ya girme kararına büyük tepki göstererek "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" dedi. Tüm dünyaya başkaldıran Rusya ise elindeki büyük petrol ve doğalgaz gücünden aldığı destekle bağımsızlığını tanıdığı Donbas'a girdi.

Rusya'nın dünyanın tüm karşı çıkmasına ve yaptırım tehditlerine rağmen bu sabah Donbas'a girdiği açıklandı. Askeri operasyonun başladığı açıklamasını bizzat Putin kendisi yaparken bu duyurunun ardından Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinden peş peşe patlama sesleri gelmeye başladı.

Putin, Ukrayna topraklarını Ukrayna topraklarını işgal etme nitetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Rusya'nın işgale resmen başlamasının ardından Ukrayna'nın başkenti dahil bir çok şehrinde patlamalar yaşanırken, dünya ayağa kalktı. ABD Başkanı Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" dedi.

Donbass'taki Ukrayna silahlı güçlerine seslenen Putin şu ifadeleri kullandı; 'Yoldaşlar! Babalarınız ve dedeleriniz ortak anavatanımızı savunarak Nazilere karşı savaştı. Neo-Nazilerin gücü ele geçirmesinden memnun olduğunuzu düşünmüyorum. Silahlarınızı bırakın ve evlerinize dönün.'Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Putin'in bu açıklamasından dakikalar önce Putin'e Ukrayna'ya saldırmaması için kişisel bir çağrıda bulunmuştu.