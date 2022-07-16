Rusya S-400'leri aktif etti
Rusya'nın S-400 hava savunma füzeleri, Ukrayna'nın komşusu olan Belarus'ta tatbikat gereği aktif hale getirildi.
Belarus Savunma Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, S-400 hava savunma füze sistemleri birimlerinin yer aldığı, ortak bir Hava Savunma Kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirildi.
Açıklamada, "Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri Komutanı, tatbikata katılan S-400 hava savunma sistemleri ekiplerinin harekatlarını takdirle karşıladı" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın basın ofisinden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliklerinin 2021/2022 eğitim planına uygun olarak, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri komutanı başkanlığında, hava savunma kuvvetleri teyakkuz tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.
Ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanının, tatbikatlara katılan S-400 birimlerinin harekatlarını takdirle karşıladığı bildirilirken, tatbikata Belarus-Rusya ortak muharebe eğitim merkezinin askeri personelinin ilk kez katıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, denetim sırasında tüm eğitim hedeflerinin zamanında tespit edildiği ve kavramsal olarak imha edildiği belirtildi.
Kaynak: Star