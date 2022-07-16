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Dünya Rusya S-400'leri aktif etti
Dünya

Rusya S-400'leri aktif etti

Rusya'nın S-400 hava savunma füzeleri, Ukrayna'nın komşusu olan Belarus'ta tatbikat gereği aktif hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 12:56:00 -
Rusya S-400'leri aktif etti

Belarus Savunma Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, S-400 hava savunma füze sistemleri birimlerinin yer aldığı, ortak bir Hava Savunma Kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri Komutanı, tatbikata katılan S-400 hava savunma sistemleri ekiplerinin harekatlarını takdirle karşıladı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın basın ofisinden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliklerinin 2021/2022 eğitim planına uygun olarak, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri komutanı başkanlığında, hava savunma kuvvetleri teyakkuz tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanının, tatbikatlara katılan S-400 birimlerinin harekatlarını takdirle karşıladığı bildirilirken, tatbikata Belarus-Rusya ortak muharebe eğitim merkezinin askeri personelinin ilk kez katıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, denetim sırasında tüm eğitim hedeflerinin zamanında tespit edildiği ve kavramsal olarak imha edildiği belirtildi.

Kaynak: Star

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