Rusya, resmen işgale başladı! Dünyayı sarsan iddia

Hemen hemen her gün Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği açıklamaları sürerken, dün gece Putin’in ulusa sesleniş konuşmasından sonra gece yarısı askeri birliklerinin Donbass’a gönderildiği görüntüleri yayınlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konulu zirvede görüşeceğini açıkladı.

"Biz bunu biliyorduk"

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'dan da son gelişmeler sonrası açıklama geldi. Reznikov, "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi.

Putin, Donbas'ın bağımsızlığını tanıdı

Putin ayrıca bugün yaptığı açıklamada, başta ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırım tehditlerine aldırmadan, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Luhansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını belirtti.

Putin'den orduya Donbas'a girin emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.