Rusya, ölen asker sayısını açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da şu ana kadar 1351 askerinin öldüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'taki saldırılarından bu yana ikinci kez askeri kayıplarına ilişkin bilgi verdi.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü General Sergey Rudskoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef özel askeri operasyon sırasında silah arkadaşlarımız arasında kayıplar var. Bugüne kadar 1.351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralandı." dedi.
Rudskoy, ölen askerlerin ailelerinin destekleneceğini ifade etti.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, 2 Mart'taki açıklamasında 498 askerin öldüğünü ve 1.597 askerin yaralandığını bildirmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, şu ana kadar toplamda 16 bin 100 Rus askeri hayatını kaybetti.
Kaynak: İLKHA