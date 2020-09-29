  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rusya Okçuluk Milli Takımı Antalya'da kamp yapıyor
Spor

Rusya Okçuluk Milli Takımı Antalya'da kamp yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:35:54 -
Rusya Okçuluk Milli Takımı Antalya'da kamp yapıyor

ANTALYA (AA) - Rusya Okçuluk Milli Takımı, Antalya'nın Kemer ilçesinde yaptığı kamp çalışmalarını sürdürüyor.

İki hafta önce 40 kişilik ekiple Kemer ilçesine gelen Rusya Okçuluk Milli Takımı, Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde kamp yapmaya başladı. Milli takım, gelecek ay yapılacak uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Rusya Okçuluk Milli Takımı'nı ziyaret ederek şampiyonada başarılar diledi.

Topaloğlu, Rusya Okçuluk Milli Takımı'nı Kemer'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kemer'in doğasıyla ve güzellikleriyle çok güzel bir yer olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Zaten Rus vatandaşlarının ikinci adresi. Kışın da geleceklerini söylediler. Bu Kemer için olumlu bir gelişme. Kemer'de kış turizminin canlanması açısından güzel bir şey. Kemer Belediyesi olarak üzerimize düşen bir şey varsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev ise yıllardır kamp için Kemer'e geldiklerini kaydetti.

İlçenin havası ve doğasıyla her sporu yamaya elverişli olduğuna dikkati çeken Esheev, ekimde tekrar Kemer'e geleceklerini, kamp yapacaklarını dile getirdi.

Ziyarette Topaloğlu, Rus sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti

Ermenistan'la gerilim yaşan Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığı..
Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...
Ekonomi

Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlatarak yatırımcılara önemli uyarı..
Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklaması sonrası işaret ettiği grup Murat Gezenler’in olduğu o..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay