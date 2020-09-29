Rusya Okçuluk Milli Takımı Antalya'da kamp yapıyor

ANTALYA (AA) - Rusya Okçuluk Milli Takımı, Antalya'nın Kemer ilçesinde yaptığı kamp çalışmalarını sürdürüyor.

İki hafta önce 40 kişilik ekiple Kemer ilçesine gelen Rusya Okçuluk Milli Takımı, Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde kamp yapmaya başladı. Milli takım, gelecek ay yapılacak uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Rusya Okçuluk Milli Takımı'nı ziyaret ederek şampiyonada başarılar diledi.

Topaloğlu, Rusya Okçuluk Milli Takımı'nı Kemer'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kemer'in doğasıyla ve güzellikleriyle çok güzel bir yer olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Zaten Rus vatandaşlarının ikinci adresi. Kışın da geleceklerini söylediler. Bu Kemer için olumlu bir gelişme. Kemer'de kış turizminin canlanması açısından güzel bir şey. Kemer Belediyesi olarak üzerimize düşen bir şey varsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.



Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev ise yıllardır kamp için Kemer'e geldiklerini kaydetti.

İlçenin havası ve doğasıyla her sporu yamaya elverişli olduğuna dikkati çeken Esheev, ekimde tekrar Kemer'e geleceklerini, kamp yapacaklarını dile getirdi.

Ziyarette Topaloğlu, Rus sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.