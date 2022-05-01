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Dünya Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu
Dünya

Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını hedef aldı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada havaalanındaki pistin ağır hasar aldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 04:55:00 -

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor.

Odessa Havaalanı'nı bombaladı

Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını bombalamasının ardından Ukrayna tarafından açıklama geldi.

İHA'nın haberine göre Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarının ardından havaalanındaki pistin ağır hasar aldığını ve kullanılamaz duruma geldiğini söyledi.

8 kişi hayatını kaybetmişti

Rusya'nın geçtiğimiz hafta Odessa'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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