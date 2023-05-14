Rusya: NATO'nun eylemleri gerilimi tırmandırabilir

Kuzey Kutbu'nda askeri güvenlik alanındaki durumda iyileşme belirtisi görmediklerini söyleyen Rus Dışişleri Özel Yetkili Büyükelçisi Nikolay Korçunov, NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki faaliyetlerinin bölgede gerilimin tırmanmasına yol açabileceğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Korçunov, "NATO'nun bu bölgeye doğru genişlemesi devam ediyor, İttifak'ın orada yaptığı askeri tatbikatların kapsamı genişliyor ve bölge dışındaki ülkeler de bunlara aktif şekilde katılıyor. NATO ülkelerinin askeri potansiyeli büyük ölçeklerde artmaya devam ediyor" dedi.

Kuzey Kutbu ülkelerinin stratejik belgelerinde 'Rusya'nın rakip ve güvenlik tehdidi olarak görüldüğünü' hatırlatan Korçunov, 'Batılı ülkelerin çatışma, cepheleşme ve Kuzey Kutbu'ndaki kendi çıkarlarını diğer ülkelerin çıkarlarının önüne koyma politikasının şiddetlendiğine' dikkat çekti.

Korçunov, 'bu koşullar altında bölgedeki gerilimin tırmanma olasılığını dışlamadıklarını' vurguladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO