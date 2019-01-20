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Rusya mutabakatı resmen bozdu!

Rusya savaş uçakları, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Es Sübül köyüne ve Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı köylere hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı.

20 Ocak 2019 Pazar 19:52
Rusya mutabakatı resmen bozdu!

Suriye'nin İdlib ilinin güneybatısında, Rusya'ya ait savaş uçaklarının sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, savaş uçakları "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Es Sübül köyüne ve Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Biksereye köyüne en az 3 hava saldırısı düzenledi.

"Uçaklar Hımeymim'den havalandı"

Muhaliflere ait Uçak Gözlem Evinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava saldırısını Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları gerçekleştirdi" ifadesi yer aldı.

Lazkiye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ahmet Hac Asad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece geç saatlerde savaş uçakları, İdlib'in güneybatı kırsalındaki Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Bikserye köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı" dedi.

Saldırılar devam ediyor

Hac Asad, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, saldırı sonrası çıkan yangınların da Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü aktardı.

Diğer yandan Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine, Kefer Zita ilçesine, İdlib'in güneybatısında Han Es Sübül ilçesine, Temaniye beldesine, Cisir Eş Şuğur'a bağlı Bekserye ve Naciye köylerine top ve roket saldırısı devam ediyor.

Mutabakat sonrası saldırılar

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadarki dönemde düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 19:52
  1. Rusya
  2. Soçi Mutabakatı
  3. İdlib

YORUM YAZ

  • Erhan ŞenyuvaErhan Şenyuva5 dk önce
    Sen tutar ukraynaya iha satmaya kalkarsan nihayetinde rus ayısı bu ,o zaman ısırmasınada hazır olacaksın.ha nerenden ısırır orası,meçhül.
  • Ali Ali 20 dk önce
    Maalesef gevurun dostlugu bu kadar
  • intertiumintertium33 dk önce
    müslümanları ve masumları öldürmekte bir diğer sicili kara ülke rusya
  • asfasf43 dk önce
    onlar nasil kendi örgütlerini modern silahlarla donatiyorsa, Türkiyeninde bunlarin düsman olan örgütlerinin eline modern silah vermeli..

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