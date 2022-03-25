Rusya Merkez Bankası’nı hacklediler

Dünyaca ünlü Hacker grubu Anonymous, geçtiğimiz ay Rus devlet televizyonu ve bazı özel Rus kanallarına siber saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'siber savaş' ilan eden Anonymous, Rus televizyonlarında Ukrayna marşı çalmıştı.

Anonymous, geçtiğimiz hafta BBC'den Joe Tidy'ye yaptıkları açıklamada Kremlin'in Ukrayna'da barışı sağlama konusunda bir adım atmaması durumunda siber saldırılarını yoğunlaştıracağını ifade etmişti.

Shift Delete'te yer alan habere göre; Anonymous, ülkenin saldırılarına devam etmesi ve sivil can kayıplarını artırmasının ardından geçtiğimiz saatlerde Rusya Merkez Bankası'nı hacklediğini duyurdu.

48 saat içinde gizli anlaşmaların da bulunduğu 35 bin dosyanın yayınlanacağını ifade eden hacker grubu, bundan böyle Rusya'daki faaliyetlerine halen devam eden yabancı şirketlere de saldırmaya başlayacaklarını söyledi.