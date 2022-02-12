Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Rusya Merkez Bankası faiz oranını 100 baz puan arttırarak yüzde 9,5'e yükseltti. Böylece kurum 2021 nisanından bu yana peş peşe arttırımlarla oranı iki katına çıkarmış oldu. Rusya'da faiz oranı en son 2017 ilkbaharında yüzde 9,75 seviyesini görmüştü.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Talepteki genişleme, arz artışı olanaklarının önde seyretmeye devam ediyor. Serbest emek kaynaklarının sınırlılığı koşullarında ekonomik etkinlikteki hızlı hartış enflasyon baskısını kuvvetlendirmekte. Dünya mal piyasalarında konjonktür enflasyonist yönde. Enflasyon beklentisi, son yılların en yüksek seviyesinde, bir düşüş ise henüz gözlenmiyor," ifadeleri kullanıldı.



Merkez Bankası ayrıca 2022 sonu enflasyon beklentisini yüzde 4-4,5'ten 5-6 aralığına yükseltti.



Konuyu haberleştiren RBC gazetesi kurumun üçüncü kez 100 baz puanlık artışı tercih ettiğine dikkat çekerek, artış kararının piyasanın beklentisiyle uyumlu olduğunu yazdı.



Rosstat verilerine göre ocak ayı enflasyonu yüzde 8,7. Bu, son 6 yılda ülkede gözlenen en yüksek enflasyon oranı.