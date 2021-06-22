  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransız askerlerine bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Tunç Soyer vatandaşlarla dalga geçti: Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi

Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

İnan Kıraç'tan görülmemiş vefasızlık!

Devletin arazisini gasp eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki yağdı! "Bravo, kendini çok iyi tarif etmişsin"

Mektubu paylaştılar! Vatikan'a 'çocuk istismarı' tepkisi

AK Parti'den sert tepki: Kullanılabilir suyu bile kullanılamaz hale getirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı: 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamalar kaldırıldı!

İmamoğlu'na oy veren vatandaş isyan etti: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

Trump'la ilgili şok iddia: Kovid-19'a yakalanan kişileri oraya göndermek istedi
İtalya maskeyi çıkartmaya hazırlanıyor
Yalova'da kentsel dönüşüm alanı kararı
Kolombiya'da korkutan koronavirüs rakamı
Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkında açıklama
Ekonomi Rusya Merkez Bankası kripto paralara savaş açtı
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası kripto paralara savaş açtı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kripto varlıkları en tehlikeli yatırım aracı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 03:42:00 - 2021-06-22 03:45:38
Rusya Merkez Bankası kripto paralara savaş açtı

Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Nabiullina, kripto konusundaki olumsuz duruşunu yineleyerek kripto varlıkların en tehlikeli yatırım aracı olduğunu vurguladı.

Kripto para piyasasındaki dalgalanmaların boyutuna dikkat çeken Nabiullina, kayıpların inanılmaz seviyelere çıkabileceği uyarısında bulundu.

Nabiullina, "Merkez Bankası, hiçbir zaman neye yatırım yapılması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmaz ancak banka, kripto varlıklara yatırımı kesinlikle tavsiye etmiyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay