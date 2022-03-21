Rusya Mariupol'ü vakum bombaları ile vurdu!
Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariupol kentinde vakum bombası olarak bilinen termobarik roketleri kullandığını işaret eden görüntüler ortaya çıktı.
Ukrayna'daki savaş 4'üncü haftasında girerken Rusya'dan dünyanın kanını donduracak bir hamle geldi.
İngiliz Daily Mail gazetesi Rusya'nın kuşatma altındaki Mariupol'de aynı zamanda Vakum Bombası olarak da bilinen termobarik silahlar kullandığını duyurdu.
Gazete Russia Today ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) tarafından yayınlanan görüntülere dayandırdığı haberinde bunun söz konusu silahın kullanıldığına dair ilk net kanıt olduğu bilgisine yer verdi.
Gazete 'Rusya'nın ürkütücü vakum bombaları Mariupol'ü hedef aldı' başlıklı haberinde TOS-1'den fırlatılan vakum bombalarının kentteki sivilleri hedef aldığını yazdı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam Ukraynalı yetkililere çağrı yaparak Mariupol şehrini 21 Mart 05.00'a kadar teslim etmelerini istemişti.