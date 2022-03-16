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Dünya Rusya Kiev'i vurmaya devam ediyor
Dünya

Rusya Kiev'i vurmaya devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 21. gününe girerken, Rus güçlerinin saldırısında başkent Kiev'de bir binaya şarapnel parçaları düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 10:13:00 -
Rusya Kiev'i vurmaya devam ediyor

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Kiev merkezde 12 katlı bir apartmana şarapnel parçaları isabet etti.

Şarapnel parçaları nedeniyle binada yangın çıkarken, yakındaki bir binada da hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri binada çıkan yangını söndürdü, ikisi yaralı olmak üzere 37 apartman sakini de tahliye edildi.

Rus güçleri, son günlerde başkent Kiev'e yönelik saldırılarını artırdı.

Pazartesi ve dün düzenlenen ve daha çok sivillere ait yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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