Rusya, Kazakistan, Özbekistan 'Üçlü Gaz Birliği' kuracak! Ruslan Jeldibay açıkladı

Jeldibay, Tokayev'in dünkü Moskova ziyaretinde gündeme gelen Rusya-Kazakistan-Özbekistan Üçlü Gaz Birliği'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Konunun, Kazak ve Rus liderlerin Kremlin'deki görüşmelerinde gündeme geldiğini aktaran Jeldibay, birliğin Rus gazının Kazakistan ve Özbekistan üzerinden geçişinde koordinasyonu sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Jeldibay, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili tüm tarafların çıkarlarını dikkate alarak bu konuya rasyonel çözüm bulmak için üç ülkeden uzmanların katılımıyla ayrıntılı müzakerelerin yürütülmesi gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya gelmiş ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in önerdiği üçlü gaz birliğine ilişkin "İstenilen sonuca ve anlaşmaya varmak için ilk önce kendim bu konuya hakim olmam lazım. Uzmanlarımızdan bahsetmiyorum bile. Neden olmasın." demişti.