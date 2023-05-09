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Dünya Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını fiilen durdurdu
Dünya

Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını fiilen durdurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-09 09:09:00 -
Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını fiilen durdurdu

Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiğini belirten Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı, Moskova'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bilfiil durdurduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı, Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddederek, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bilfiil durdurduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye ara buluculuğuyla geçen yılın Temmuz ayında oluşturulan Karadeniz tahıl koridoru anlaşması kapsamında, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı işgalde ablukaya aldığı Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından üçüne yeniden erişim sağlanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu yeni gelen gemileri kaydetmeyi ve bunların incelemelerini yapmayı reddederek bir kez daha 'tahıl girişimini' bilfiil durdurdu. Bu yaklaşım, hâlihazırdaki anlaşmanın şartlarıyla çelişiyor" denildi.

Bakanlık, 62'si yüklenecek 90 geminin Ukrayna limanlarına doğru yola çıkmak üzere Türkiye karasularında beklediğini belirtti.

Anlaşmanın süresi 18 Mayıs'ta dolacak. Moskova defalarca küresel gıda krizini hafifletmeyi hedefleyen anlaşmadan çekilme tehdidinde bulundu. Türkiye ile BM, anlaşmanın süresini uzatmak üzere çalışıyor.
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Kaynak: Dünya Gazetesi

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