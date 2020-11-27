Rusya: Irak’ın silah ihtiyacını karşılamaya hazırız

Terör tehditlerinin de bulunduğu bir ortamda Irak’ın askeri donanımı, güvenlik güçleri ve savunma kabiliyetinde Rusya’nın önemli rol oynadığını ifade eden Lavrov, Rusya’nın, Irak’ın silah ihtiyacını karşılamak istediğine dikkat çekti. Lavrov, “Irak’ın Rus yapımı askeri ürünlere yönelik her türlü ihtiyacını karşılamaya hazırız. Irak Savunma Bakanı (Cuma İnad) Rusya’yı ziyaret etmeyi planlıyor. Bu konuların o zaman somut ve esaslı bir şekilde tartışılacağına eminim” dedi.