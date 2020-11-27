  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya: Irak’ın silah ihtiyacını karşılamaya hazırız
Dünya

Rusya: Irak’ın silah ihtiyacını karşılamaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Moskova’da görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:26:00 -
Rusya: Irak’ın silah ihtiyacını karşılamaya hazırız

Terör tehditlerinin de bulunduğu bir ortamda Irak’ın askeri donanımı, güvenlik güçleri ve savunma kabiliyetinde Rusya’nın önemli rol oynadığını ifade eden Lavrov, Rusya’nın, Irak’ın silah ihtiyacını karşılamak istediğine dikkat çekti. Lavrov, “Irak’ın Rus yapımı askeri ürünlere yönelik her türlü ihtiyacını karşılamaya hazırız. Irak Savunma Bakanı (Cuma İnad) Rusya’yı ziyaret etmeyi planlıyor. Bu konuların o zaman somut ve esaslı bir şekilde tartışılacağına eminim” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Son dakika Merkez Bankası kararı... Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
Destici'den iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrı
Gündem

Destici'den iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrı

BBP Lideri Mustafa Destici, "Kovid-19'la mücadele kapsamında işini kaybeden veya iş yeri kapanan esnaflarımızla ilgili çare üretilmesi zarur..
Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı

Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay