Rusya İHA'larında o ülkenin teknolojisini taklit etti! İHA hava savunma sistemleri tespit edildi

Defence Blog tarafından yapılan habere göre Cyber Resistance, çeşitli e-postaları ve belgeleri analiz ederek Rusya’nın Albatros M5 insansız hava araçlarında kullanılan görüntü işleme yazılımlarında NVIDIA tarafından geliştirilen Jetson serisi mikro bilgisayarların yer aldığını ortaya çıkardı. Ayrıca Albatros şirketinin resmi sayfasında NVIDIA işlemcilerinin satışının devam ettiği de gözlenmekte.

Inform Napalm tarafından paylaşılan analiz raporunda, Rus İHA’larında SONY kameralarının kullanıldığı ve Rusya’nın Alabuga deposunda çeşitli İHA sistemlerinde kullanılabilen Japon SAITO motorlarının bulunduğu verisi de yer almakta. Buna ek olarak raporda, NVIDIA GTC 2024 konferansına NVIDIA şirketindeki yetkili bir ismin Albatros şirketini davet ettiğini açıkça gösteren bir e-postaya da yer verildi.

Albatros M5 İHA

Albatros şirketi tarafından geliştirilen uçan kanat yapısındaki Albatros M5 İHA, 3.3 m kanat açıklığına sahiptir. 4 adet lityum-iyon pil ile çalışabilen M5, maksimum 120 km/sa hızı ile 4.5 saat havada kalabilmektedir. 5 kg faydalı yük kapasitesi ile 5 km irtifaya çıkabilmektedir.

Albatros şirketi yetkilileri, 2024 yılının Mart ayında TASS haber ajansına Albatros M5 İHA’nın üretim kapasitesi ile ilgili olarak şunları söylemişti:

“Şu anda aylık ortalama 30 adet Albatros M5 İHA ve aylık yaklaşık 10 adede kadar diğer modellerdeki İHA’larımız üretilmektedir. Gerekmesi durumunda aylık 60 adet insansız hava aracı üretme kapasitesine sahibiz. Devletimizin insansız hava araçları geliştirme stratejisi çalışıyor. Bu bağlamda sivil pazarda ana müşterilerimizden biri, NTI ve GTLK tarafından kurulan İHA operatörü BAS LLC’dir.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

NVIDIA Jetson

NVIDIA Jetson, otonom sistemlerden ve diğer tümleşik uygulamalarda işlem yapabilen bir platformdur. Platform; küçük form faktörlü yüksek performanslı bilgisayarlar olan Jetson modüllerini, yazılımı hızlandıran NVIDIA JetPack SDK’yi ve geliştirme sürecini hızlandıran sensörleri, SDK’leri, hizmetleri ve ürünleri içeren bir ekosistemi içinde barındırmaktadır.

Jetson, diğer NVIDIA platformlarında kullanılan yapay zekâ yazılımları ve buluta özgü iş akışlarıyla uyumludur. Ayrıca, müşterilerin yazılım tanımlı otonom makineler oluşturmak için ihtiyaç duydukları güç verimliliği yüksek performansı sunmaktadır.