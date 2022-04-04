Rusya için rekor petrol tahmini

"Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri bu yıl geçen seneye göre yüzde 30’dan fazla artarak 321 milyar dolara çıkabilir.” Bu tahmin Bloomberg ajansında yer aldı.



Washington merkezli Institute of International Finance (IIF), Moskova’nın petrol ve doğal gaz alanındaki en büyük partnerlerinin alımları iptal etmemeleri halinde, Rusya’nın cari işlemler fazlasının 240 milyar dolara çıkabileceğini öngördü.



Petrol ve doğal gaz gelirlerinin, sert yaptırımların etkilerini hafifletmek ve ödemeler dengesi krizinin önüne geçmek isteyen Rusya için hayati önemde olduğunu vurgulayan Bloomberg uzmanları, sevkiyatlar sürse dahi Rusya’da enflasyında sert yükseliş olacağını ve derin resesyon yaşanacağını tahmin etti.



Londra merkezli makroekonomik analiz şirketi TS Lombard, rublenin devalüasyonu ve petrol fiyatlarındaki yükselişin Rusya bütçesine bu yıl 8,6 trilyon ruble (103 milyar dolar) ek kaynak yaratabileceğini öngördü.

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