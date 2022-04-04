  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya için rekor petrol tahmini
Dünya

Rusya için rekor petrol tahmini

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş halinden kaynaklı olarak birçok ülke Moskova yönetimine yaptırım uygulama kararı aldı. Enerji ihracı konusunda rubleye geçiş yapan Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinde rekor derecede artış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 14:53:00 -
Rusya için rekor petrol tahmini

"Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri bu yıl geçen seneye göre yüzde 30’dan fazla artarak 321 milyar dolara çıkabilir.” Bu tahmin Bloomberg ajansında yer aldı.

Washington merkezli Institute of International Finance (IIF), Moskova’nın petrol ve doğal gaz alanındaki en büyük partnerlerinin alımları iptal etmemeleri halinde, Rusya’nın cari işlemler fazlasının 240 milyar dolara çıkabileceğini öngördü.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin, sert yaptırımların etkilerini hafifletmek ve ödemeler dengesi krizinin önüne geçmek isteyen Rusya için hayati önemde olduğunu vurgulayan Bloomberg uzmanları, sevkiyatlar sürse dahi Rusya’da enflasyında sert yükseliş olacağını ve derin resesyon yaşanacağını tahmin etti.

Londra merkezli makroekonomik analiz şirketi TS Lombard, rublenin devalüasyonu ve petrol fiyatlarındaki yükselişin Rusya bütçesine bu yıl 8,6 trilyon ruble (103 milyar dolar) ek kaynak yaratabileceğini öngördü.

Turkrus

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay