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Dünya Rusya iç turizminde işte son durum: Temmuzda yıllık yüzde 10'a dayandı! Sene sonunda...
Dünya

Rusya iç turizminde işte son durum: Temmuzda yıllık yüzde 10'a dayandı! Sene sonunda...

Yeniakit Publisher
2023-07-18 19:28:00 - 2023-07-18 19:32:47
Rusya iç turizminde işte son durum: Temmuzda yıllık yüzde 10'a dayandı! Sene sonunda...

Rusya’da Karadeniz sahillerindeki olumsuz hava şartları etkiliyor. Kırım köprüsündeki tıkanıklıklar turistlerin ülke içindeki turizm merkezlerine ilgisinde düşüşe yol açmadı. yıllık bazda yüzde 10'a dayanırken artış gözlendi. Bu rakamlar geçen seneye göre sınırına dayandı.

Rusya’da Karadeniz sahillerindeki olumsuz hava şartları ve Kırım köprüsündeki tıkanıklıklar turistlerin ülke içindeki turizm merkezlerine ilgisinde düşüşe yol açmadı.

Krasnodar bölgesinde rezervasyonlar temmuzda yıllık bazda yüzde 10 arttı.

Kırım sahillerine olan talep ise geçen yıla göre azalırken, bir önceki aya göre birkaç kat artış gösterdi.

Yandex’in verilerine göre, 1-12 Temmuz tarihleri arasında Soçi ve Gelincik’te rezervasyonlar yüzde 20, Anapa’da yüzde 24, Tuapse’de yüzde 8, Abhaziya’da yüzde 16 arttı.

Krasnonar ve Abhaziya son bir haftadır yoğun yağışların etkisi altına girdi.
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Travelata.ru’nun verilerine göre, Krasnodar’da bugün ortalama tatil fiyatı 100 bin ruble, Abhaziya’da 109 bin ruble civarında.

Bu rakamlar geçen seneye göre yüzde 23 ve yüzde 40 fazla.

Soçi ve Gelincik’te ise ortalama gecelik tatil fiyatı geçen yılın temmuzuna göre yüzde 2 artışla sırasıyla 5 bin ve 4 bin 800 rubleye yükseldi.(Turkrus)

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