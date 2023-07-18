Rusya iç turizminde işte son durum: Temmuzda yıllık yüzde 10'a dayandı! Sene sonunda...

Rusya’da Karadeniz sahillerindeki olumsuz hava şartları ve Kırım köprüsündeki tıkanıklıklar turistlerin ülke içindeki turizm merkezlerine ilgisinde düşüşe yol açmadı.

Krasnodar bölgesinde rezervasyonlar temmuzda yıllık bazda yüzde 10 arttı.

Kırım sahillerine olan talep ise geçen yıla göre azalırken, bir önceki aya göre birkaç kat artış gösterdi.

Yandex’in verilerine göre, 1-12 Temmuz tarihleri arasında Soçi ve Gelincik’te rezervasyonlar yüzde 20, Anapa’da yüzde 24, Tuapse’de yüzde 8, Abhaziya’da yüzde 16 arttı.

Krasnonar ve Abhaziya son bir haftadır yoğun yağışların etkisi altına girdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Travelata.ru’nun verilerine göre, Krasnodar’da bugün ortalama tatil fiyatı 100 bin ruble, Abhaziya’da 109 bin ruble civarında.

Bu rakamlar geçen seneye göre yüzde 23 ve yüzde 40 fazla.

Soçi ve Gelincik’te ise ortalama gecelik tatil fiyatı geçen yılın temmuzuna göre yüzde 2 artışla sırasıyla 5 bin ve 4 bin 800 rubleye yükseldi.(Turkrus)

İlginizi çekebilir→ Tesla çaresiz kalan sürücülere, yeni Tesla Semi elektrikli tır üretti! Artık yollarda olacak: Böyle duyurdular, geliyor→ TIKLAYINIZ