Tesla çaresiz kalan sürücülere, yeni Tesla Semi elektrikli tır üretti! Artık yollarda olacak: Böyle duyurdular, geliyor

Uzun yollar da sürücülerin en rahatsızlık duyduğu olaylar arasında şüphesiz bir tırın arkasında kalmak olacaktır. Tesla sürücüleri dikkate aldı ve yeni Tesla Semi elektrikli tır üretti. Otoban ve karayollarında yokuş, eğilimli yollarda yavaş hareket etmek durumunda kalan tır ve kamyonların trafik içerisinde birbirlerini de sollama gibi eyleme geçmeleri büyük karmaşıklık ve trafiğin tıkanmasına sebebiyet veriyor. Tesla'nın yeni üretimi Semi elektrikli tır ise bunları ortadan kaldıracak bir çözüme sahip. Tesla'nın elektrikli tırı Semi, yokuşlarda diğer kamyon ve tırlara göre üstün performans sergiliyor. Tam yüklü halde bile hızlanması sadece 20 saniye sürüyor.

TESLA SEMİ'NİN YOKUŞ PERFORMANSI

Zanegler isimli bir Twitter kullanıcısının bugün dünya basınına düşen paylaşımında Tesla Semi var. Paylaşılan videoda elektrikli tır modelinin diğer dizel araçları geride bıraktığı gözlemleniyor. Tesla’nın elektrikli araçlarını da teslim etmeden hemen öncesinde bu rotada tam yüklü olarak test içerisinde olduğu belirtiliyor. Eğimin %7 ila %16 olarak değiştiği Donner geçidinde olan video da Tesla Semi'nin performansı dikkat topladı. Tesla Semi özellikleri 37.1 ton yüklü brüt ağırlık 300 mil (483 km) ve 500 mil (804 km) menzil seçenekleri Enerji Tüketimi: 2 kWh/mil’den (1,24 kWh/km) az Batarya kapasitesi: 600 kWh veya 1.000 kWh (1 MWh) Hızlanma 0-60 mph (96.5 km/s): 20 saniye (tam yüklüyken) Aktarma organı: Arka akslarda 3 bağımsız motor Hızlı Şarj: 30 dakikada menzilin yüzde 70’ine kadar Yakıt Tasarrufu (tahmini): 3 yılda 200.000 dolara kadar..

Öte yandan Tesla’nın elektrikli kamyoneti Cybertruck’ın üretimi başladığı bildirildi. Tesla, 2019 yılında tanıttığı ancak uzun süredir üretimi ertelenen elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın Teksas'taki üretim hattından çıktığını duyurdu. Amerikan haber sitesi Electrek'in bir raporuna göre, Kasım 2022 itibarıyla Cybertruck'ın 1,5 milyondan fazla rezervasyonu mevcut. 3 farklı modelde üretimi yapılan elektrikli kamyonetin fiyatının 50 bin dolardan başlaması bekleniyor.

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