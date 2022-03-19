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Dünya Rusya hipersonik füzelerle Ukrayna'nın askeri üssünü vurdu! Korkunç bilanço ortaya çıktı
Dünya

Rusya hipersonik füzelerle Ukrayna'nın askeri üssünü vurdu! Korkunç bilanço ortaya çıktı

Rusya'nın Mykolaiv şehrinde Ukrayna ordusunun üssüne Kalibr füzeleriyle düzenlediği saldırıda en az 80 askerin öldüğü bildirildi. Görgü tanıkları "Kışlada en az 200 asker uyuyordu." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 19:21:00 -
Rusya hipersonik füzelerle Ukrayna'nın askeri üssünü vurdu! Korkunç bilanço ortaya çıktı

BBC, Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv'de askeri üssün Rusya tarafından vurulduğunu açıkladı. Üssün yerle bir olduğu öğrenildi. Saldırıda en az 80 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı aktarıldı.

"Siren çalmak için vaktimiz olmadı"

Ukrayna ordusu saldırıyla ilgili açıklama yapmazken Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandır Senkeviç, saldırı öncesi sirenleri devreye sokmak için zaman olmadığını ve füzelerin yakındaki Herson'dan atıldığını belirtti.

"Kışlada en az 200 asker uyuyordu"

Mykolaiv kentinde, görgü tanıkları "Kışlada en az 200 asker uyuyordu, 50 cansız beden bulundu, net ölü sayısını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk kez hipersonik füze kullanıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'da bir mühimmat deposunu Putin'in "durdurulamaz" olarak tanımladığı kinjal hipersonik füzelerle imha ettiğini açıklamıştı. Bilgilendirmede, "Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinzhal hipersonik füzesi kullanıldı. Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için büyük bir yeraltı deposunu Kinzhal hipersonik füze kullanarak imha ettik." ifadeleri yer almıştı.

 

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