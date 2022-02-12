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Dünya Rusya harekete geçiyor! 140 gemi, 60 hava aracı...
Dünya

Rusya harekete geçiyor! 140 gemi, 60 hava aracı...

Rusya Savunma Bakanlığı, 30’dan fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu. Rusya, tatbikatlara toplam 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 11:39:00 -
Rusya harekete geçiyor! 140 gemi, 60 hava aracı...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “30’den fazla savaş gemisi, tatbikat için Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından Karadeniz’e planlanmış tatbikat çerçevesinde girmiştir.” bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.

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deniz HAN

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