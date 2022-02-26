Rusya hangi bölgeleri ele geçirdi? İşte Ukrayna'nın son durum haritası

Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 3 gündür devam ederken, başkentte meskun mahallerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna askeri kaynakları, küçük Rus birliklerinin ana kuvvetlere yol açmak için keşif yaptığı ve şehrin en uç noktalarında küçük çaplı çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Zafer Caddesi saldırısı püskürtüldü

Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi ise yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mykhailo Podolyak da kente girmeye çalışan az sayıdaki Rus askerinin Ukrayna askerleri tarafından püskürtüldüğünü ve durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, başkentte az sayıda Rus özel birliğine ait asker olduğunu ancak büyük çaplı zırhlı birliklerin de Kiev'e doğru geldiği bilgisini paylaştı.

"Kiev kontrolümüzde"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den son dakika açıklamalar geldi. Kiev'de konuşan Zelenskiy, "Saldırılar püskürtüldü. Kiev kontrolümüz altında. Herkese silah verebiliriz" dedi ve Rus halkına çağrı yaptı: "Savaşa karşı çıkın."

İşte Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'da aldığı yerin haritası...