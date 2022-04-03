Rusya gemileri yaktı! Doğal gazla yetinmeyecekler

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya’nın tarihte görülen en büyük yaptırım yükü altında olduğunu söyleyerek batı yaptırımlarının dolar ve eurodaki güveni hızla aşındıracağını söyledi.

Yeni ruble kararı

Sözcü Peskov, Rusya’nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini dile getirdi.

'Tam bir izolasyon söz konusu olamaz'

Peskov, Rusya’nın tümüyle küresel izolasyonunun söz konusu olamayacağını vurguladı.

“Rusya için tam bir izolasyon söz konusu olamaz. Bu, modern dünyada teknolojik açıdan imkansızdır ve dünya, Avrupa'dan çok daha büyüktür. Rusya'nın kendisi de Avrupa'dan çok daha büyük. Ancak er ya da geç, denizaşırı yerlerde bulunan birileri (ABD) istese de istemese de diyalog kurmak zorunda kalacağız.”

Peskov, Londra’nın “suçlu ve hırsızlar” için bir cennet haline geldiğini söyledi.

“Bir yerlerde para çalan kötü insanlar, son 20 yıldır Londra’da bir araya geliyor. Londra’da bu hırsızlara saygı gösteriyorlar ve onlar da çaldıkları paraları harcıyor. Bizim emniyet birimlerimizle bu insanların sınır dışı edilmesi için hiçbir şekilde iş birliği yapılmıyor. Orası suçlular için gerçek bir cennet.”

Medvedev'den açıklama

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, yaptırımlar sonrası çokça tartışılan "ihracat" konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Moskova'nın sadece "dost ülkelere" gıda ve tahıl ihraç edeceğini belirten Medvedev, bu ülkelerin ödemelerini ruble ya da ulusal para birimleri cinsinden yapacağını söyledi.