'Rusya, Gagavuz Türklerinin topraklarını işgal etmeyi hedefliyor!'

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken, çatışmaların Moldova'da Hıristiyan Gagavuz Türklerinin yaşadığı bölgelere de uzanabileceği belirtiliyor.

Ukrayna topraklarındaki Rus destekli güçlerin nihai hedefi olduğu belirtilen "Novorossiya (Yeni Rusya) Federasyonu", Moldova'daki bazı toprakları da kapsıyor.

Bu doğrultuda, Moldova ile Ukrayna sınırındaki Transdinyester Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'nin de Rusya tarafından işgal edilmek istendiği iddialar arasında.

Türk kökenli olan Gagavuzların tamamına yakını Ortodoks. Tarihi olarak Rusya'nın etkisindeki bölgede son dönemde Türkiye de önemli faaliyetlerde bulunuyordu.

Söz konusu bölge, 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağılmasına ve Moldova'nın bağımsızlığına karşı çıkmıştı. Ancak Transdinyester'in aksine burada silahlı bir ayaklanma yaşanmamış, Gagavuzya siyasi bir uzlaşıya vararak, özerk bir bölge halinde Moldova'nın parçası olmaya devam etmişti.

Ukrayna'yı 24 Şubat tarihinde işgal eden Rusya'nın temel hedefinin, Ukrayna'nın doğusundaki ve güneyindeki bölgeleri ele geçirmek olduğu vurgulanıyor.

Rus yanlısı kaynakların paylaştığı haritalarda da, bu bölgelerin Rusya'ya ilhak edilerek Ukrayna savaşına son verileceği kaydediliyor.

Paylaşılan haritalarda, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Harkiv, Dnipro, Zaporijya, Mykolaiv, Herson ve Odessa oblastlarının Rusya'ya ilhak edileceği gösteriliyor. Kırım, 2014'teki referandumla Rusya'ya ilhak edilmişti.

Bunun yanı sıra Moldova'nın Transdinyester ve Gagavuzya bölgelerinin de işgal ve ilhak edileceği iddiasına yer veriliyor.

Gagavuz yönetiminde, medyasında ve kültürel anlamda ciddi bir Rus hakimiyetinin olduğu dikkat çekiyor. Bu durum paralelinde, bölgenin askeri olarak işgali halinde Rusya'ya ilhak edilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

Rusya'nın Gagavuzya'yı ilhakının, Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarını da sekteye uğratacağı ifade ediliyor.