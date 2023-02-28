Rusya duyurdu! Ukrayna'ya ait düşen İHA'nın bilgileri yayımlandı

Rus basınına yansıyan ilk bilgilere göre Moskova yakınlarındaki Kolomna'da bir benzin kompresör istasyonunun 100 metre yakınına İHA düştü.

SHOT Telegram kanalı ise, İHA'nın Moskova bölgesindeki Gazprom kompresör istasyonunun yakınına düştüğünü, maksimum 800 kilometre uçuş menzili ve 20 kilogram yüke sahip bir UJ-22 saldırı İHA'sı olduğunun varsayıldığını duyurdu. İnternetteki bilgilere göre bu Ukrayna'da UKRJET tarafında üretiliyor.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Moskova bölgesinde, Kolomna'nın Gubastovo köyü yakınlarında düşen İHA'nın hedefinin bir sivil altyapı tesisi olabileceğini söyledi. Vali, "Hedef muhtemelen bir sivil altyapı tesisiydi, ama bu gerçekleşmedi. Bölgede can kaybı veya yıkım yok” dedi. Gubatsovo köyü Moskova'ya 110 kilometre mesafede. Bölges Valisi, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve diğer yetkili makamların soruşturma yürüttüğünü, vatandaşların güvenliğini tehdit eden bir durum olmadığını söyledi.

Turkrus

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