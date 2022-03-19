Rusya duyurdu! O füzeyi ilk kez Ukrayna'da kullandık
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını böylelikle, orduya ait askeri deponun vurulduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki özel operasyon kapsamında ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha edildiğini söyledi.
Askeri depo imha edildi
Sputnik'te yer alan haberde Konaşenkov, "18 Mart'ta hipersonik aerobalistik füzeleri sahip Kinjal füze sistemi ile Ivano-Frankovskiy bölgesindeki Delyatin köyünde Ukrayna ordusuna ait büyük bir yeraltı füze ve hava aracı mühimmatlarının bulunduğu bir depo imha edildi" dedi.
Konaşenkov, Rus ordusunun Bastion kıyı savunma sistemleriyle, Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoye yerleşim birimlerinde bulunan radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini belirtti.