Rusya duyurdu: Maduro için asker gönderdiğimiz...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu koruması için Rusya’nın ülkeye 400 kadar ücretli asker gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Rossiya-1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında konuşan Peskov, Rusya'nın Maduro'yu koruması için Venezüella'ya 400 kadar ücretli asker gönderdiği iddialarına yanıt verdi.

'Venezuela'da olanlar ABD'nin müdahalesi soonucunda yaşandı'

Moskova'nın bu bilgileri doğrulayıp doğrulamayacağı sorulan Peskov "Kesinlikle hayır" dedi.

"Korku, insana olmayan şeyi varmış gibi gösterir" diye çıkışan Kremlin sözcüsü, "Venezuela'da olanlar tehlikeli, ancak daha tehlikelisi bunun doğrudan bir müdahaleyle olması, hem de ABD'nin müdahalesiyle. Bunu kimse saklamıyor bile" diye ekledi.

'ABD yıldırım hızıyla Guaido'yu tanıdı'

Venezuela'da olanlarda Beyaz Saray'ın dahlinin bulunduğunun kanıtının, ABD'nin kendini yeni devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu doğrudan tanıması olduğunu belirten Peskov şöyle devam etti:

"Bu o kadar yıldırım hızıyla oldu ki, kimse daha kendine gelemedi. Tüm bu olanlar elbette eylemlerin Washington'la koordine edildiğini yüzde 100 gösteriyor. Venezüella'da olanların görülmemiş olduğunu söylemek malesef mümkün değil, zira bunun birçok örneği oldu."