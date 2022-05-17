Rusya duyurdu! 'CBSS'den çıktık'

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, bugün parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada Rusya'nın Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkması yönünde karar alındığını açıkladı.

Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'nın (CBSS) daimi üyelerinin Almanya, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Finlandiya, İsveç ve Estonya olduğunu belirten Volodin, Duma ile bu ülkelerin birçoğunun parlamentoları arasında hem Parlamenter Konferansı kapsamında hem de ikili düzeyde diyalog bulunmadığına dikkat çekti.

Parlamentolar arası ilişkilerin bozulmasındaki sorumluluğun Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'nın temel ilkelerini çiğneyenlere ve onu Rusya'ya saldırmak için kullananlara ait olduğunu belirten Volodin, şöyle devam etti:

"Konferansın faaliyetleri, her zaman eşitlik temeline dayanıyor, kararlar oybirliğiyle alınıyordu. Fakat Konferans, fiili işbirliğini sonlandırdı ve üye ülkeler kendi vatandaşlarının çıkarlarını unuttu. Faydalı, çok uluslu diyalog formatı, Rusya karşıtı politika aracına dönüştü. Bu, Konferans kapsamında etkileşimi sürdürmeyi anlamsız hale getirdi."

Rusya'nın bölgedeki varlığını etkilemeyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise; "CBSS üyeliğimizin sona ermesi, Rusya'nın bölgedeki varlığını etkilemeyecek. Ülkemizi Baltık'tan çıkarmaya yönelik girişimler başarısızlığa mahkumdur. Sorumlu davranan partnerlerle çalışmaya, Baltık bölgesinin, ortak mülkümüzün geliştirilmesi için kilit meselelere yönelik etkinlikler düzenlemeye, çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, CBSS'deki mevcut durumun, kuruluşun temellerine zarar verenlerin vicdanına kalmış olduğu belirtildi.