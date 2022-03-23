Rusya duyurdu: Bu durum NATO ile savaşa yol açabilir

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Dün gece Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu ise Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.

"Direkt çatışmaya yol açabilir"

Bir yandan iki ülke arasında müzakereler de devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Lavrov, "Ukrayna'yla müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor. Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO arasında direkt çatışmaya yol açabilir" ifadelerini kullandı.