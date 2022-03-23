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Dünya Rusya duyurdu: Bu durum NATO ile savaşa yol açabilir
Dünya

Rusya duyurdu: Bu durum NATO ile savaşa yol açabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 28 gündür işgal ettikleri Ukrayna ve gidişat hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 12:23:00 -
Rusya duyurdu: Bu durum NATO ile savaşa yol açabilir

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Dün gece Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu ise Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.

"Direkt çatışmaya yol açabilir"

Bir yandan iki ülke arasında müzakereler de devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Lavrov, "Ukrayna'yla müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor. Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO arasında direkt çatışmaya yol açabilir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eyüp

Olacaksa olsun be.. Bu nasıl nato? Kırım ve ülkenin bir bölümünü ukraynanın kabadayılık yapıp zorla koparacaksın ve kimsenin gıkı çıkmayacak. Macronun dediği gibi natonun beyin ölümü gerçekleşmiştir.

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